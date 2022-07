Treviso-mare, sorpassi di mezzi in coda e alta velocità: sei patenti ritirate

Una decina di multe per eccesso di velocità e sorpassi di veicoli in coda, il ritiro di sei patenti di guida, la decurtazione di 10 punti dalla patente e un migliaio di euro di sanzioni. E' il bilancio dei controlli svolti domenica mattina dai militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso lungo la Treviso-mare. Sono state impiegate anche alcune pattuglie di militari-motociclisti

L’obiettivo dei controlli, spiegano i carabinieri del comando provinciale in una nota, era quello di garantire il regolare svolgimento di una serena giornata di festa, impedendo che comportamenti illegali o eccessivi da parte di taluni, potessero creare pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada. In particolare i carabinieri hanno verificato soprattutto che venissero rispettati i limiti di velocità, che non si effettuassero sorpassi azzardati in mancanza di visibilità, che non venissero utilizzati i telefoni cellulari, alla guida e che non ci si ponesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti.

Esce di strada con l'auto, era alla guida ubriaco

Sabato scorso i carabinieri di Pieve del Grappa hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 22enne della zona che lo scorso 27 giugno era uscito di strada, autonomamente, con la sua autovettura, mentre percorreva via Santa Margherita, nel comune di Fonte. Nella circostanza il giovane era risultato positivo all’accertamento del tasso alcolemico.

Controllo a Castelfranco, pistola finta: 48enne nei guai

Nel pomeriggio di sabato, a Castelfranco Veneto, i militari di Istrana hanno denunciato un 48enne del luogo, il quale durante un controllo effettuato in Borgo Padova, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, senza tappo rosso, con 9 cartucce a salve.