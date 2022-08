Treviso Mare, iniziano i rientri: «Controllati una quindicina di veicoli»

Ferragosto senza particolari criticità in Treviso-Mare: nel tardo pomeriggio di lunedì 15 erano attesi i primi rientri in città dalle località balneari dopo il lungo ponte del fine settimana.

In verità il traffico si è mantenuto intenso ma regolare, senza particolari code o rallentamenti lungo tutto il tratto trevigiano. Una quindicina i veicoli controllati dai carabinieri di Roncade e Silea. In regola gli automobilisti fermati, non è stata fatta nessuna multa mentre nei giorni scorsi erano state ben dieci le patenti ritirate per eccesso di velocità, sorpassi azzardati e guida in stato di ebbrezza. Dopo la strage di Godega e gli incidenti stradali delle ultime ore, l'attenzione e i controlli sulle strade sono diventati la priorità assoluta per le forze dell'ordine trevigiane.