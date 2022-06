Treviso-Mare: domenica di controlli verso le spiagge

Andranno avanti per tutta la giornata di oggi, domenica 19 giugno, i controlli dei carabinieri di Treviso sulle principali strade della Marca. Pattugliamenti intensificati in concomitanza del fine settimana. Dalle prime ore di questa mattina i militari dell'Arma si sono concentrati soprattutto lungo la Treviso-Mare dov'è stato intenso il traffico in direzione Jesolo. Massima attenzione in serata per i rientri dalle spiagge. «I controlli - fanno sapere dal Comando provinciale - sono finalizzati alla tutela degli automobilisti, soprattutto lungo le principali direttrici della viabilità verso le località turistiche del mare e della montagna».

Due patenti ritirate

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno i carabinieri di Conegliano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 39enne della zona, fermata verso l'una di notte alla guida della sua auto a Godega di Sant'Urbano. La donna è risultata positiva all'alcoltest, con tasso superiore a 1,4 g/l. Non si è trattato di un caso isolato: a Casale sul Sile, infatti, i carabinieri hanno denunciato in stato libertà un 51enne del posto che, verso le 2 di domenica notte, in via Marconi, è risultato positivo all'alcoltest con tasso di più di 2 g/l. Inevitabile anche per lui il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.