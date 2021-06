2 giugno: trevigiani in fuga verso il mare, incidente in mattinata

La giornata del 2 giugno, caratterizzata da un clima finalmente estivo, con sole e cielo sereno, ha spinto i trevigiani agli spostamenti verso il litorale, sui colli, in direzione della montagna, con ristoranti e agriturismi che registrano quasi ovunque il tutto esaurito e località turistiche prese d'assalto. Controlli straordinari dei carabinieri sono in corso sulle principali arterie della Marca, soprattutto lungo la Treviso-mare, su cui si registra un traffico intenso ma regolare.

In mattinata, poco dopo le 9.25, un incidente si è registrato lungo l'arteria al confine tra Roncade e Meolo, non distante dal mobilificio Caramel: a scontrarsi un'auto, una Volkswagen Golf, ed un motociclista con quest'ultimo, un uomo di circa 60 anni, che è stato soccorso da medici e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero in ospedale a Mestre. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi: ha riportato la frattura del bacino. Il traffico è stato temporaneamente deviato sul posto dalla polizia locale di Roncade.

Un motociclista ha perso la vita alle 10.50 in un tragico incidente avvenuto a Crocetta del Montello, in via Erizzo. Fatale lo scontro un un'auto che fuoriusciva da una laterale.