Strage in Treviso Mare, venerdì i funerali di Ludovico, Valeria e Dominga

Tre destini e tre vite interrotte tragicamente nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno lungo la Treviso Mare nell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca: Ludovico Brunello, Valeria Orsoni e Dominga Orsato, rispettivamente 31, 24 e 52 anni, saranno salutati per l'ultima volta dai loro cari entro la fine di questa settimana. È arrivata nelle ultime ore, infatti, la conferma della data dei primi due funerali, quelli di Ludovico e Dominga, mentre la cerimonia funebre di Valeria Orsoni è stata fissata per ultima, sempre nello stesso giorno delle altre due esequie, venerdì 16 giugno.

Il funerale di Ludovico Brunello si terrà venerdì 16 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Biancade. "Non sarà il buio a far dormire la mia anima" sono le parole scelte dai familiari per l'epigrafe del giovane che viveva con i familiari nella frazione di Cavriè, a San Biagio di Callalta. A piangere Ludovico ci saranno la mamma Mariateresa, papà Inde, la nonna Giovannina, gli zii, cugini e tantissimi amici e colleghi di lavoro dell'Helmut Pub Treviso. Al termine della cerimonia funebre la salma di Ludovico sarà cremata.

Nello stesso giorno e alla stessa ora sarà celebrato anche il funerale di Valeria Orsoni, la 24enne originaria di Castelfranco Veneto, ma residente a Treviso, morta in auto con Ludovico Brunello. I due ragazzi erano colleghi all'Helmut Pub. A piangerla, nella chiesa votiva di Treviso, ci saranno i genitori Davide e Marta, insieme al fratello Alvaro e a tantissimi amici e compagni del master in finanza che Valeria stava frequentando all'Università Ca' Foscari di Venezia.

L'addio a Dominga Orsato, 52enne di Asolo morta a bordo del furgone finito frontalmente contro la Polo con a bordo Ludovico e Valeria, sarà celebrato sempre nel pomeriggio di venerdì 16 giugno ma alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Altivole. A piangerla i figli Thomas, Marika e Leonardo con il loro papà, Dino. I geniroti della 53enne, Idelma e Luigino, la sorella Orietta, il fratello Dino, la cognata Elisa, nipoti e parenti tutti. Anche la salma di Dominga, al termine della cerimonia, proseguirà per la cremazione.