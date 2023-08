Ferragosto, dieci patenti ritirate in Treviso Mare: 6 denunciati per droga e alcol alla guida

Controlli intensificati sulle strade della Marca durante il lungo ponte di Ferragosto: quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza, due quelle per possesso di stupefacenti. Si tratta di automobilisti trovati in possesso di 70 grammi di hashish durante un controllo eseguito dai carabinieri di Vittorio Veneto. Solo sulla "Treviso Mare", strada attenzionata speciale, i carabinieri di Treviso hanno ritirato una decina di patenti per divieto di sorpasso, velocità pericolosa ed altre violazioni. Una ventina, in totale, le sanzioni fatte dai militari dell'Arma in tutta la provincia.