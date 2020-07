Un malore improvviso stronca il musicista trevigiano Max Varisco

Tra gli anni '70 e '80 era stata l'anima della discoteca "New time", locale di piazza Giustinian Recanati, nel centro di Treviso, che ospitava i principali gruppi del panorama musicale trevigiano. Bassista e chitarrista, in gruppi rock e beat, intere generazioni di trevigiani ne ricordano l'abilità con le corde ma anche il buon cuore, la giovialità, la socievolezza. Massimo "Max" Varisco è stato tradito dal suo cuore nelle notte tra lunedì e martedì: aveva 59 anni. Si è spento nella sua abitazione di San Zeno, in via Alberghetti, e qui è stato ritrovato, esanime, dai colleghi di lavoro. Varisco lavorava presso l'aeroporto "Tessera" di Venezia: lascia l'anziana madre Mariuccia, due figli, Cecilia e Andrea, l'ex moglie Cristina e tanti, tantissimi amici che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook.

Era stato il padre di Massimo, Aldo, già titolare del cinema "Garibaldi", ad aprire i battenti del "New time" (considerato una sorta di Piper in salsa trevigiana) e dell'hotel Giustiniani: "Max" ci era cresciuto, prima nella sala luci poi sul palco, ed era uno dei principali artisti di quella Treviso "notturna" che ora non esiste più e di cui era un nostalgico. Nel locale erano transitati tutti i principali musicisti trevigiani, oltre a importanti rassegne per band emergenti.

Il funerale di Massimo Varisco sarà fissato nei prossimi giorni: è probabile che ne seguirà una commemorazione in musica da parte dei suoi tanti amici.