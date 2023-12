Lunedì riprende il processo Battistetti, via agli interrogatori dei testi

"Fermiamo la strage. Giustizia per Mattia e vicinanza alla famiglia Battistetti". Così si intitola l'incontro che l’Associazione in memoria di Mattia Battistetti ha organizzato per domani, 9 dicembre, alle 11.30, a Porta San Tomaso a Treviso per sensibilizzare la cittadinanza sul dramma delle morti sul lavoro e invitare a supportare la famiglia di Mattia, lunedì 11 dicembre quando presso il Tribunale di Treviso inizierà l’interrogatorio dei testi che durerà tutta la giornata. Il processo per la morte dell'operaio 23enne, morto nell'aprile 2021 in un cantiere dell'azienda edile "Bordignon" a Montebelluna, è giunto alla sesta udienza e quella di lunedì prossimo è particolarmente importante e vedrà l'audizione dei testi per tutta la giornata. «Questa importantissima udienza deve trovarci in tanti presenti in aula» ha spiegato la famiglia «ci diamo appuntamento per il presidio fuori dal tribunale di Treviso in due momenti della giornata: alle 9 e alle 13:30».

"La strage sul lavoro è senza fine" si legge in una nota diffusa dalla famiglia "più di mille morti ogni anno tra cantieri, fabbriche, campi, cave... . In molti stiamo portando avanti la battaglia affinché tutto questo non succeda più. In prima linea la famiglia Battistetti, che il 29 aprile 2021 ha perso Mattia, operaio 23enne, schiacciato da un carico di 15q di impalcature presso il cantiere Bordignon a Montebelluna. I genitori Monica e Giuseppe e la sorella Anna non hanno mollato un secondo in questi due anni e mezzo nel lottare per rendere giustizia a Mattia; rappresentano nel Paese un rarissimo esempio di coraggio, determinazione, perseveranza, e generosità nel voler fermare il continuo omicidio sui luoghi di lavoro. Il processo per Mattia Battistetti è alla sesta udienza. Dopo la fase preliminare e le ammissioni delle parti civili (oltre alla famiglia CGIL, CISL e ANMIL), lunedì 11 dicembre entreremo nel vivo del processo, con gli interrogatori dei testi che dureranno tutta la giornata. La partecipazione popolare, di lavoratrici, lavoratori, cittadini, che affianca la famiglia Battistetti da due anni, è oggi ancora più importante. Gli omicidi sul luogo di lavoro ci riguardano tutte e tutti, non sono mai una fatalità; hanno cause ben precise, che devono vederci soggetti attivi nella prevenzione, nella richiesta di giustizia, nella vicinanza alle famiglie".