Blitz dei Nas alla "Menegazzi", pizzicato infermiere non iscritto all'Ordine

Blitz dei carabinieri presso la casa di riposo "Menegazzi" di San Giuseppe di Treviso. I militari, durante un controllo di routine sui protocolli anti-Covid-19 hanno identificato una decina di lavoratori tra cui un infermiere tunisino di 45 anni, dipendente di una cooperativa, che non risultava iscritto all'albo degli infermieri pur avendo un titolo, apparentemente regolare, su cui saranno svolti accertamenti nei prossimi giorni. Per lo straniero di profila una denuncia per esercizio abusivo della professione. Ulteriori accertamenti saranno svolti nei prossimi giorni.