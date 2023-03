Travolto da un autocarro mentre è a bordo di un monopattino, l'investitore chiede la messa alla prova

Era un richiedente asilo Muhammad Saleem, il 25enne pakistano, ospite della centro presso la caserma "Serena" di Dosson, che il 24 marzo del 2022 (il pomeriggio seguente dopo dello schianto e al duplice omicidio stradale causato sempre sulla stessa strada da Ronnie Levacovic) rimase vittima di un tragico incidente stradale causato da E.B., un camionista di Treviso, indagato per omicidio stradale. Il sinistro avvenne lungo il Terraglio, nel territorio comunale del capoluogo: a bordo del suo monopattino elettrico lo stranierovenne travolto dal mezzo pesante, che lo trascino anche sotto le ruote.

Ma per la Procura vi sarebbe stato un concorso di colpa, dovuto al fatto che il 25enne, che viaggiava nella stessa direzione di marcia, allo scattare del verde del semaforo all'incrocio con via del Mozzato si sarebbe appaiato al furgone Iveco di E.B., che girò a destra senza guardare gli specchietti. Oggi, 30 marzo, il guidatore responsabile dell'incidente, accusato di omicidio stradale, ha chiesto e ottenuto dal gup Marco Biagetti la messa alla prova. L'udienza è stata rinviata al prossimo 4 luglio per la definizione del programma dei lavori.