Treviso-Mestre, divieto di sosta e di circolazione nelle strade vicine allo Stadio Tenni

Manca sempre meno alla partita di calcio tra Treviso e Mestre, valida per il campionato di Serie D, in programma allo Stadio Tenni domenica 15 ottobre alle ore 15. Dopo l'ordinanza della Questura relativa al divieto di vendita alcolici per i bar della zona (dalle 12 alle 18), il Comune ha pubblicato in queste ore una nuova ordinanza relativa alla partita e alla viabilità nella zona dello Stadio Omobono Tenni. Vietate anche bottiglie e bicchieri in vetro.

Modifiche a sosta e viabilità