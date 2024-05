Gioielliere narcotizzato con un sonnifero e derubato, in tre finiscono a processo

Una serata rilassante, un po' di televisione e un bicchiere. Galeotto fu però quel drink dentro a cui gli era stato in realtà messo del sonnifero. E una volta caduto nelle spire di Morfeo la vittima, che era il proprietario di una gioielleria che si trovava a Treviso in strada San Zeno, sarebbe stato tradito proprio dalla donna con la quale aveva iniziato poco tempo prima una relazione sentimentale. Era di lei infatti la mano che ha versato il narcotico: poi, insieme a due parenti, si sarebbe impossessata del telecomando che azionava l'antifurto del negozio e delle chiavi della cassaforte e si sarebbe impossessata di gioielli per un valore di circa 30mila euro.

Sono occorsi 11 anni, tra indagini, rinvii per il covid e anche per un infortunio occorso al gip Marco Biagetti (che nel frattempo si era rotto un braccio) prima che il caso approdasse in aula. La donna, C.A.D, 47enne cittadina romena (difesa dall'avvocato Alessandra Rech) è imputata di rapina aggravata insieme a due parenti, un 49enne e una 30enne. Nei confronti dell'uomo è stato però dichiarato il non doversi procedere in quanto risulta irreperibile.

I fatti sono accaduti la notte 3 novembre del 2013. D'accordo con i familiari C.A.D., che in passato avrebbe "lavorato" anche come "sex workers", ha pazientemente atteso che il compagno, al tempo 69enne, si rilassasse in poltrona davanti alla tivù. Poi lo avrebbe "drogato" mettendogli il sonnifero nella bevanda che l'uomo le aveva chiesto di preparargli. Quindi ha atteso che il sedativo facesse effetto: avrebbe preso le chiavi della gioielleria insieme a quelle che aprivano la cassaforte del negozio e il telecomando dell'antifurto. Alle 2,05 del mattino si i tre si sarebbero introdotti nell'attività commerciale e avrebbero rubato gioielli e articoli in oro (tra cui un collier) per un bottino complessivo che supererebbe i 30 mila euro.

L'uomo si è accorto che qualche cosa non andava quando, svolgendo un controllo di routine, ha guardato dentro alla cassaforte. E con sorpresa si è accorto che il contenuto era stato sottratto. Come era possibile che i ladri fossero entrati nella gioielleria senza far scattare l'allarme e che avessero puntato proprio al contenuto della cassetta di sicurezza, che peraltro risultava perfettamente chiusa? Da qui i primi sospetti nei confronti della compagna straniera, di oltre 30 anni più giovane. Poi sono state le indagini, che si sarebbero avvalse anche delle riprese di alcune video camere di sorveglianza, a fare il resto e a scoprire l'inganno. Il processo è stato aggiornata al prossimo giugno.