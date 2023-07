Vuole vedere la moglie ospite della casa di riposo, 59enne minaccia di darsi fuoco

Voleva assolutamente fare visita alla moglie in casa di riposo ma poteva farlo soltanto in presenza dei servizi sociali. Così l'uomo ha minacciato di darsi fuoco. E' stata una mattinata movimentata quella odierna davanti alla casa di riposo "Città di Treviso" di via Di Fulvio. Un 59enne di Treviso s’è presentato con una bottiglia di liquido infiammabile e accendino, minacciando di darsi fuoco se non gli avessero permesso di andare a trovare la moglie. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia e un’ambulanza del 118. Gli agenti, dopo aver avviato una breve trattativa con il 59enne, sono riusciti a sfilargli bottiglia e accendino. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Ca’ Foncello dove è stato ricoverato. Pare che la sua fosse una forma di protesta in quanto il permesso di visitare la moglie fosse legato alla presenza degli assistenti sociali.