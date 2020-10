Minacce al direttore della Cna di Treviso, ex dipendente a processo

«Morirai di una malattia, polmonare, oppure di cuore, magari di qualche cosa di più serio». Questo era scritto nelle lettere, tutte anonime, che il direttore della Cna di Treviso Giuliano Rosolen si è visto recapitare a casa nel novembre del 2017. L'autore delle minacce però è stato individuato: si tratta di A.B., 48 anni, che aveva svolto un periodo di prova, legato ad una sostituzione per maternità, presso la sede dell'associazione di categoria degli artigiani in Strada Ovest. Ed è scattata la denuncia, che vede adesso l'uomo a processo per estorsione. La posta era infatti legata al pagamento di 644 euro, cioè l'importo corrispondente al periodo in cui il 48enne aveva lavorato alle "dipendenze" di Rosolen.

Nell'autunno del 2017 il direttore di Cna Treviso trova nella cassetta delle lettere di casa una busta bianca, senza francobolli né mittente e una volta aperta trova all'interno un foglio nel quale era raffigurata una lapide con la sua foto. Nella raffigurazione c’era anche il nome e cognome di Rosolen, la data di nascita e la scritta Treviso 19 dicembre 2017, data della sua presunta morte. Le indagini della Polizia sono rapide e fanno risalire l’identità del presunto autore del fatto ad A.B, un ex impiegato di Cna che per tre mesi aveva sostenuto un periodo di prova in vista della sostituzione di una addetta che era incinta.

L’impiegato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva più volte protestato, in sede di Cna nei confronti del responsabile paghe e con lo stesso Rosolen, in quanto reclamava un arretrato di oltre 600 euro mai saldato. A lui gli inquirenti arrivano dopo una perizia calligrafica e nel suo computer i poliziotti, dopo un sequestro, trova il file con l’epigrafe contro Rosolen.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ma l'accusa di minaccia - spiega l'avvocato Marco Vocaturo, legale del 48enne - può difficilmente essere sostenuta in quanto non si tratta di azioni legate direttamente all'imputato ma di una mera eventualità come, per l'appunto, una malattia. Quanto all'estorsione effettivamente il mio cliente avanzava quei soldi, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte offesa».