Minaccia Mario Conte, 35enne "graziato" dalla remissione della querela

Sgambettato tre volte e poi minacciato: «Vai vai, ti vengo a prendere sotto casa». Era stata una sera di Capodanno movimentata quella vissuta, il 31 dicembre del 2022, dal Sindaco di Treviso Mario Conte. Il primo cittadino sarebbe stato in compagnia della compagna all'interno del Dump, un locale della città che si trova in galleria Bailo. «Ad un certo punto ho distintamente percepito almeno tre tentativi di sgambettarmi - dice Conte - mi sono girato rivolgendomi alla persona che ritenevo l'autore di quegli "inciampi". Lui mi ha risposto di andare via e che sarebbe venuto a prendermi sotto casa».

T.G., un 35enne trevigiano, non era uscito pulito da quello scambio di "convenevoli" con il sindaco che l'aveva denunciato per minaccia aggravata. Oggi 26 giugno, di fronte al Giudice di Pace, Mario Conte ha deciso di rimettere la querela. Il suo molestatore si è scusato di fronte al giudice e ha versato il risarcimento indicato (300 euro) che è stato devoluto ad una associazione la Treviso Hockey Bulls che si occupa che si occupa della promozione sportiva fra persone con disabilità motorie.

T.G., nel corso dell'udienza in cui era difeso dall'avvocato Alessandra Nava, ha spiegato di non aver avuto alcuna intenzione di minacciare Conte, che peraltro non avrebbe neppure riconosciuto. «Sono rimasto coinvolto - ha detto - in un contesto in cui, anche per il particolare momento, ho ecceduto nei comportamenti e nei toni. Voglio scusarmi con il sindaco per quello che è successo».

Nel corso della serata però Mario Conte avrebbe riconosciuto alcune delle persone che sarebbero state con T.G.: si tratterebbe di aderenti al centro sociale Django, da sempre in "rotta" con l'amministrazione di centrodestra della città. Per questo il primo cittadino aveva in un primo tempo preteso che la lettera di scuse venisse letta a nome di Django nel corso di una conferenza stampa. «Ma il mio assistito -spiega l'avvocato Nava - non fa parte del centro sociale e non poteva accettare una condizione del genere. Peraltro ritengo che il presente procedimento si sarebbe potuto evitare e definire nello stesso modo, ovvero con le scuse, se il sindaco non fosse incorso nell’errore di ritenere T.G. come un componente del centro sociale pur avendo riconosciuto qualcuno degli appartenenti fra i presenti al fatto. Avremmo così evitato alla macchina della giustizia di attivarsi».

Sul punto Conte la pensa però in modo diverso. «Di fronte al giudice - ricorda il sindaco di Treviso - ha detto di non sapere chi fossero sebbene fosse in loro compagnia. Quando è successo l'episodio ho visto distintamente qualche aderente a Django che si faceva più vicino, probabilmente per immortalare la mia reazione con un cellulare. Tra l'altro vorrei ricordare ricordare che io non ho voluto dare la minima pubblicità né a quello che è successo né tanto meno al processo di oggi, cavalcandolo dal punto di vista della polemica politica. Dal mio punto di vista è e resta una questione privata».