Forzano posto di blocco con un motorino rubato, denunciati due giovanissimi

Hanno atteso che si distraesse, poi rapidamente gli hanno rubato lo scooter che usava per lavoro. Il giorno dopo, a bordo del due ruote rubato, due giovani minorenni sono riusciti a forzare un posto di blocco della Polizia Locale a Santa Bona: abbandonato il mezzo i due giovani, fuggiti a piedi, avevano cercato di far perdere le proprie tracce. Sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Treviso ha bloccare uno dei ragazzi, un 16enne italiano, denunciato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso anche di un manganello telescopico. Anche il secondo, 16enne e anche lui italiano, è stato identificato successivamente ed è stato denunciato per gli stessi reati. Ora i due sono a disposizione della Procura Minorile.

Il furto dello scooter era avvenuto lo scorso 28 aprile in centro. Vittima un raider che in via Roma stava consegnando del cibo per asporto. I due minorenni, sorpresi a bordo del veicolo il giorno dopo, non si sarebbero fermati all' "alt" dei vigili urbani e, percorso un centinaio di metri, avrebbero abbandono il motorino e tentato la fuga a piedi. Chiamati in supporto della Locale gli agenti di polizia sarebbero riusciti a bloccarne uno. Poi le indagini, condotte dalla squadra mobile di Treviso, hanno permesso di risalire all'altro 16enne che è stato anche multato per aver guidato il motorino senza patente. L'attività degli inquirenti, almeno al momento, non sarebbe riuscita ad accertare se i due giovanissimi che sono stati denunciati siano anche i responsabili del "colpo" ai danni del raider.