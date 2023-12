Lo sospettano di furti ma era uno spacciatore: denunciato un 17enne

Sospettavano fossero dei ladri ma invece, almeno uno, sarebbe uno spacciatore. La notte del 5 dicembre scorso una pattuglia delle Volanti di Belluno che transitava nei pressi della stazione ferroviara ha fermato due 17enne entrambi trevigiani. Ad attirare l'attenzione degli agenti era stato il comportamento elusivo dei due che poi si erano dimostrati nervosi, sofferenti al controllo e non erano in grado di giustificare la loro presenza in questo capoluogo a quell’ora tarda.

Alla luce dell'allarrme sociale per i numerosi furti perpetrati nell’ultimo periodo i 17enne venivano sottoposti a perquisizione facendo scoprire agli agenti che in realtà non erano a Belluno per effettuare furti ma bensì per spacciare stupefacenti. Infatti addosso a uno dei due venivano trovate alcune dosi di cocaina e oltre 500 euro, probabile provento dell’attività giornaliera. Il giovane è stato denunciato e sarà il Tribunale dei Minori di Venezia a valutare le responsabilità dello stesso in ordine al reato di spaccio. Al termine dell’attività degli agenti entrambi i minori sono stati affidati ai genitori.