Accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, 48enne assolto

Avrebbe avuto solo fra i sette e nove anni e quell'uomo, il nuovo compagno della madre, l'avrebbe molestata: mani sul sedere, carezze proibite e poi la forzatura a toccargli il pene. Ma l'uomo, un 48enne di Treviso finito a processo per violenza sessuale ai danni di una minorenne, era innocente. Oggi 1 febbraio, difeso dall'avvocato Stefano Pietrobon, il presunto violentatore è stato assolto dal gup Marco Biagetti per non avere commesso il fatto.

Per lui si conclude un calvario di quasi 3 anni, un percorso difficile attraverso prima la denuncia (nel 2020) della giovane, poi le indagini e il processo. Il tutto reso complicato dall'incidente probatorio chiesto proprio dal difensore prima di arrivare al rito abbreviato. Quella però è stata la tappa che probabilmente ha segnato il destino dell'intero procedimento: la giovane aveva sì confermato le accuse parlando delle violenze che l'uomo la costringeva a subire sin da quando era una bambina (tanto da lasciare la casa dove vive anche la madre e trasferirsi dai nonni) ma infarcendo il suo racconto con tante contraddizioni.

Sempre oggi è arrivata invece la condanna a 2 anni, con il riconoscimento della lieve entità del fatto, per un 69enne di Cordignano (difeso dall'avvocato Enrico De Stefano) accusato di aver violentato, nel 2019, il figlio 17enne di un amico mentre erano in Croazia per cercare un lavoro stagionale per il ragazzo. Durante il soggiorno l'uomo avrebbe convinto il giovane ad appartarsi in un boschetto e lo avrebbe molestato sessualmente toccandogli il sedere e provando anche a baciarlo.