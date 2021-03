Molestia i passanti e aggredisce i carabinieri, 30enne arrestato

Tensione nella serata di venerdì, 5 marzo, in via LungoSile Mattei, nei pressi della stazione delle corriere di Treviso. Un cittadino marocchino di 30 anni, M.Y., in Italia senza fissa dimora e con precedenti alle spalle è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione.

L'episodio di cui si è reso protagonista lo straniero è avvenuto alle 19 circa. Il 30enne ha opposto resistenza ai militari intervenuti su richiesta di alcuni passanti, importunati dall'uomo che era in evidente stato di alterazione. Il magrebino ha cercato di colpire i militari, rifiutando di fornire le proprie generalita' per sottrarsi al controllo. Denunciato anche lo zio del giovane, un 50enne che ha tentato di ostacolare il controllo di polizia in corso. L'uomo è stato trovato in possesso di un taglierino con una lama di sette centimetri che nascondeva nel suo zaino. L'arma bianca è stata messa sotto sequestro. L'arrestato, dopo aver trascorso la nottata in una cella di sicurezza presso caserma dell'Arma, in via Cornarotta, è stato rimesso in libertà nella mattinata.