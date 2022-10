Restauro del Molinetto e del loggiato di villa Manfrin: ecco il progetto definitivo

E’ stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di restauro del Molinetto e del Loggiato di Villa Manfrin, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. L’intervento, inerito nel bando Italia City Branding – ParFumo di Treviso, prevede la riqualificazione sia dello storico “Molinetto” che del grande loggiato prospicente all’edificio oltre all’inserimento di due pensiline per la sosta delle biciclette e il ripristino del plateatico esterno rivolto verso il laghetto, oltre al riordino dei percorsi nel verde allo scopo di creare un hub di riferimento per tutti coloro che percorrono la ciclovia Monaco-Venezia. Il progetto di restauro del molinetto parte dal presupposto di garantire la conservazione e l’esaltazione delle sue peculiarità storiche e architettoniche. Al primo piano troveranno servizi per la ciclo-mobilità e al primo piano uno spazio da destinare a bistrot. All’esterno del Molinetto verranno invece rabbattute le barriere architettoniche per garantire l’accessibilità da parte di persone con limitazioni nella mobilità e ridefinito l’andamento del verde e dei camminamenti. Oggetto di intervento sarà anche il loggiato dell’area sud del giardino. Il restauro conservativo del patrimonio architettonico mira a creare spazi per le attività di studio, di relax o per esibizioni temporanee, mostre e manifestazioni attraverso il consolidamento strutturale, la creazione di un sistema di tiranti a passo costante in carpenteria metallica. E’ inoltre prevista la sistemazione esterna del loggiato con la riorganizzazione delle zone di coronamento del percorso con l’inserimento di rastrelliere per la sosta delle bici. Il quadro economico del progetto dei lavori di restauro del Molinetto ammonta a 2.595.800 euro di cui 1.889.919 per lavori e 705.880 per somme a disposizione, inseriti nel bando “Italia City Branding 2020 – Hub Parfum Nord di Treviso”.

«E’ un progetto a cui teniamo molto in quanto permette di riconsegnare alla collettività in una veste rinnovata e funzionale alla vocazione cicloturistica di Treviso una parte del nostro patrimonio architettonico», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese. «Non solo verranno creati spazi per il cicloturismo, ma si interverrà per la conservazione e la valorizzazione di un contesto di pregio e di interesse storico come il Molinetto e il Loggiato. L’apertura del cantiere è in programma fra circa un anno».