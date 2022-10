Ha fondato la "Trevisani nel mondo", addio a don Canuto Toso

Lutto nella Diocesi di Treviso e nel mondo dell'associazionismo della Marca per la scomparsa di don Canuto Toso, mancato nella serata di sabato, 1° ottobre, a 91 anni. Originario di San Martino di Lupari, era stato ordinato sacerdote nel lontano 1957 e per molti anni è stato direttore dell’ufficio diocesano Migrantes. Nel 2019 è stato premiato con il “Totila d’oro”, la più importante fra le civiche benemerenze previste dallo Statuto del Comune di Treviso.

"È con grande tristezza e dolore che la Trevisani nel mondo annuncia la scomparsa del suo fondatore monsignor Canuto Toso" si legge nella pagina Facebook dell'associazione "Senza la sua idea di fondare la Trevisani nel lontano 26 aprile 1973 oggi non saremo una grande famiglia, collegata in tutto il mondo anche dalla rivista associativa di cui era direttore. Guidato da un fede incrollabile, aveva una parola di conforto per tutti quelli che si trovavano in difficoltà, compresi tutti i migranti. Ci stringiamo al dolore dei suoi parenti e di tutti quelli che gli volevano bene".