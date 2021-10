Caduto dalle mura, identificata la vittima: è un ex imprenditore 50enne

Per gli investigatori della squadra mobile si è trattato di un suicidio: l'uomo viveva nella zona di piazzale Burchiellati e da un anno soffriva di seri problemi di salute. Non ha lasciato biglietti per spiegare il gesto estremo

Nella notte è arrivata la svolta sul giallo di varco Filippin. E' stato identificato il corpo dell'uomo ritrovato agonizzante, nella tarda serata di mercoledì, e poi morto poche ore dopo il ricovero all'ospedale Ca' Foncello, a causa di un grave trauma cranico dovuto ad una caduta da un'altezza di tre metri, dal camminamento delle mura cittadine al marciapiede della strada sottostante. Si tratta di S.A., 50enne trevigiano, originario della provincia di Udine, residente in piazzale Burchiellati, ex imprenditore e in passato titolare di una ditta. La salma è stata riconosciuta da uno dei suoi famigliari.

Il 50enne viveva solo in città: in casa sono stati trovati tutti i suoi averi: portafogli e cellulare che non aveva con sè quando è stato trovato dall'assessore Zampese e dai cosiglieri Da Tos e Beraldo mentre stavano rincasando insieme dopo il consiglio comunale. Secondo gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Immacolata Benvenuto, si tratterebbe di un suicidio; il 50enne non ha però lasciato nessun biglietto per spiegare il gesto estremo. L'uomo, da circa un anno, non lavorava a causa di gravi problemi di salute. E' stato possibile risalire alla sua identità grazie alle telecamere di videosorveglianza del centro e alle testimonianze di alcuni residenti e commercianti della zona in cui l'uomo viveva. La Procura di Treviso, in particolare il pubblico ministero Davide Romanelli, potrebbe già oggi conferire l'incarico per effettuare l'autopsia e i test tossicologici.