Cade dalla bici per un malore, muore 47enne

E' caduto a terra mentre stava percorrendo in sella alla sua bici via Girolamo da Treviso, a pochi passi dall'hotel Continental. A causare l'incidente capitato ad un 47enne originario del Gambia, M.J., è stato probabilmente un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica del Suem 118 e gli agenti delle volanti della polizia: purtroppo sono stati del tutto inutili i tentativi di salvare l'uomo da parte del personale medico. Il 47enne, richiedente asilo, viveva in via Venier in una struttura.