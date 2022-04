Anziano cade in acqua e muore annegato, fatale forse un malore

Il cadevere di un 81enne, R.S., è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri nel lago artificiale di via Sovernigo a Treviso, nel quartiere di Monigo, a pochi passi dalla pizzeria "Al laghetto". A dare l'allarme è stato un passante che ha visto l'anziano, esanime, in acqua: quando gli agenti delle volanti della polizia sono giunti sul posto, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Vani anche i tentativi di rianimazione da parte di medico e infermieri del Suem 118. Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'uomo, residente nella zona, avrebbe raggiunto la zona del lago in sella alla sua bicicletta e dopo aver appoggiato il mezzo all'esterno della recinzione, l'avrebbe oltrepassata. Poi è avvenuta la caduta, forse accidentale o per un malore, nelle acque del lago. Per ora gli investigatori non escludono il gesto estremo: l'81enne aveva una situazione famigliare stabile e non soffriva di depressione. Sul corpo non erano inoltre presenti segni di violenza. Ora spetterà alla Procura di Treviso valutare eventuali ulteriori esami o accertamenti sulla salma, trasportata all'obitorio del Ca' Foncello di Treviso.