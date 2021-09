Trovato in fin di vita vicino al pattinodromo, muore alcune ore dopo: giallo in città

Uno straniero di circa 40 anni, non ancora identificato, è stato trovato agonizzante all'alba di oggi, poco dopo le 5, noi pressi di varco Filippin, tra piazza Trentin e il parcheggio del Pattinodromo. Alcune ore dopo il ricovero al Ca' Foncello di Treviso l'uomo è morto a causa delle gravi lesioni al capo. Le lesioni sono da attribuire, sostengono gli investigatori della squadra mobile di Treviso, da una caduta dall'altezza di circa tre metri, dal camminamento delle mura. La Procura ordinerà con ogni probabilità l'autopsia e i test tossicologici per fare luce sul caso. L'uomo non aveva documenti con sè. Sul corpo non ci sono ulteriori segni di violenza. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: dai video la probabile soluzione a quello che attualmente appare come un giallo. Per ora la principale ipotesi degli inquirenti è quella di un incidente o di un gesto estremo da parte dell'uomo.