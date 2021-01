Travolto da un'auto, morto dopo nove giorni di agonia

Nel pomeriggio dello scorso 31 dicembre era stato investito da un'auto, una Toyota Yaris, mentre stava attraversando la strada lungo via Sant'Antonino. Dopo nove giorni di agonia, il 9 gennaio scorso appunto, è spirato al Ca' Foncello a causa delle gravi lesioni riportate. A perdere la vita Un 62enne nativo di Genova ma residente a Roma, Paolo Enrico Sordi. L'automobilista che lo ha investito, un 57enne trevigiano, S.G., risulta formalmente indagato per omicidio stradale. La Procura non ha ancora fornito il nullaosta per i funerali. Sordi, vedovo, si trovava a Treviso perchè ospite di un'amica a cui era legato.