E' morto l'ex Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin

L'ex Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, è tornato oggi pomeriggio alla casa del Padre. Padre Agostino, nostro Vescovo dal 7 febbraio 2010, al 6 luglio 2019 si è spento serenamente nella Casa del Clero, dove risiedeva dal giugno del 2022. Negli ultimi mesi della sua vita ha vissuto un periodo di progressiva fragilità, accompagnato dalle cure dei responsabili e del personale della Casa del Clero, dall’affetto della sua famiglia e dei tanti che lo hanno conosciuto ed apprezzato negli anni del suo ministero, in particolare a servizio della Diocesi di Treviso.

«Lo affidiamo al Signore della vita, per il quale ha donato tutta la propria esistenza, nella amata famiglia dell’Ordine dei francescani conventuali, a servizio della Chiesa universale donando la sua competenza umana, teologica e spirituale alla promozione della vita religiosa e consacrata, anche come Segretario della competente Congregazione» ha spiegato il Vescovo, Monsignor Michele Tomasi «Ha vissuto questi ultimi anni sotto il segno della discrezione, e della generosa amicizia. Fin dalla mia nomina a Vescovo di Treviso mi ha accolto con la fraternità immediata di cui gli sono e gli rimarrò profondamente grato. La Diocesi di Treviso ha motivi numerosi per essergli grata, soprattutto per il suo continuo invito a conoscere e ad amare Gesù Cristo, centro dell’esistenza. Alla sua famiglia e alla famiglia dell’Ordine francescano conventuale esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la nostra Diocesi, mentre invito tutti alla preghiera di suffragio».

I funerali saranno celebrati venerdì 28 giugno alle ore 10.30 presso la Cattedrale di Treviso, presieduti da Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza episcopale triveneta.

Chi era Monsignor Gardin, la sua biografia

Mons. Gianfranco Agostino Gardin (Ordine dei Frati minori conventuali), arcivescovo-vescovo emerito di Treviso, è nato a San Polo di Piave (provincia di Treviso, diocesi di Vittorio Veneto) il 15 marzo 1944; ha vissuto a Venezia dal 1946, nella parrocchia di S. Maria Gloriosa dei Frari. Entrato nella Provincia Patavina dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, ha emesso la professione semplice nel 1961 e la professione solenne nel 1965. Ordinato sacerdote nel 1970 a Padova, nella Basilica del Santo, da Mons. Girolamo Bortignon. Ha compiuto gli studi filosofico-teologici a Padova. Successivamente ha conseguito il dottorato in Teologia morale a Roma, presso l’Accademia Alfonsiana. È stato docente di Teologia morale presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore di Padova e in altri Istituti teologici dal 1973 al 1988. Vicerettore nel Seminario teologico della sua Provincia dal 1973 al 1976. Dal 1978 al 1988 ha anche lavorato nella redazione del mensile Messaggero di S. Antonio, e dal 1980 al 1988 ha curato la nascita e poi diretto la rivista di divulgazione teologica “Credere oggi”. Dal 1988 al 1995 è stato Ministro provinciale della sua Provincia religiosa (Triveneto e Lombardia). Dal 1995 al 2001 è stato Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Nel 1999 ha partecipato al Sinodo dei Vescovi sull’Europa. È stato per breve tempo Presidente dell’Unione Superiori Generali. Dal 2001 al 2005, risiedendo nel convento San Francesco in Treviso e svolgendo il ministero sacerdotale nella attigua chiesa di San Francesco, si è dedicato ad attività di formazione permanente a favore di vari Istituti di vita consacrata in Italia e all’estero. Nel luglio 2005 è stato nominato direttore generale dell’opera Messaggero di S. Antonio a Padova. Il 10 luglio 2006 è stato nominato da Benedetto XVI Arcivescovo titolare di Cissa (successivamente trasferito a Torcello) e Segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26 agosto 2006 nella Basilica del Santo, a Padova, dal card. Angelo Sodano, Segretario di Stato.

Il 18 dicembre 2009 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo, con il titolo ad personam di arcivescovo, di Treviso; succede a mons. Andrea Bruno Mazzocato, nominato arcivescovo metropolita di Udine. Il 7 febbraio 2010 prende possesso della diocesi nella cattedrale di Treviso, alla presenza del Card. Angelo Scola, patriarca di Venezia ed amministratore apostolico della diocesi, e del Card. Franc Rodé, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e dei vescovi della provincia ecclesiastica Triveneta.

Il 6 luglio 2019, papa Francesco accoglie la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi, presentata per raggiunti limiti di età; gli succede mons. Michele Tomasi, del clero di Bolzano-Bressanone. Rimane Amministratore Apostolico della diocesi fino alla presa di possesso del nuovo vescovo, mons. Michele Tomasi, avvenuta nella Cattedrale di Treviso domenica 6 ottobre 2019. Da allora era vescovo emerito di Treviso.