Treviso, spazio agli artisti nella sede elettorale di Giorgio De Nardi

Sabato 25 marzo ore 17:30

Presentazione mostra a cura di Roberta Gubitosi

La mostra è visitabile anche domenica 26 marzo 10:00-12:00/15:00-18/00

e da lunedì a venerdì 9:00 ? 12:00/ 14:00-18:00

Sede Coalizione Sindaco Giorgio De Nardi

Via Municipio, 10 Treviso

Espongono gli artisti:

Giovanbattista Cilluffo

Antonio Favale

Pasquale Fraccalvieri

Giovanni Lenti

Walter Marin

Gianni Paganelli

Giò Stefan (Giovanna Stefanutti)

Xirò (Ciro Zanetti)

L?evento si propone come incontro di discussione sulla necessità di una maggiore fruibilità di spazi comunali disponibili per l?organizzazione di mostre da parte di artisti, associazioni trevigiane e non solo.

La cultura, con le diverse manifestazioni artistiche, certamente è uno dei perni portanti dello sviluppo della Città di Treviso, motivo per cui diviene fondamentale una proficua gestione degli spazi espositivi. Non si mettono in discussione le ?grandi mostre?, ma si sottolinea la necessità di aprire maggiormente gli spazi alla comunità artistica. Ascoltare le esigenze di artisti e associazioni del territorio contribuisce a incentivare quel senso di appartenenza, indispensabile per vivere maggiormente il centro storico come luogo di incontro e di creazione di cultura viva. Le diverse forme dell?arte di cui gli artisti presenti sono testimonianza invitano a riflettere sulla necessità di rivedere la gestione di spazi espositivi esistenti e considerarne di nuovi.