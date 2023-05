/ Via D.Franceschetti

Auto contro moto, 35enne ricoverato in gravi condizioni

Incidente oggi, 21 maggio, a Canizzano. Intorno alle 16,45, in via Franceschetti a S.Agelo, una Ducati si è scontrata con un'Audi A6. Ad avere la peggio è stato il centauro, ricoverato a Treviso con un trauma toracico. Sulla dinamica sono in corso i rilievi della Polizia Locale