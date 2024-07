Muore poco prima dell'intervento estetico, medico finisce a processo

E' cominciato oggi con un rinvio il processo a Cristiano Biagi, il 54enne medico del centro di medicina e chirurgia estetica di via Galvani a Spresiano che, secondo la Procura, sarebbe il responsabile della morte, avvenuta nel settembre del 2020, di Vittorio Silvestrini, 72enne imprenditore di Oderzo moto noto nel settore del mobile-arredo per essere stato il fondatore nel 1979 della Perlarredi di Azzano Decimo. L'uomo era arrivato presso la struttura di medicina privata per sottoporsi ad una banale intervento per la riduzione di una cicatrice lasciata da una precedente operazione chirurgica. Ma, una volta iniettata l'anestesia, Silvestrin fu colte da una arresto cardiaco e perse la vita. Biagi è difeso dall'avvocato Maurizio Paniz. I familiari, costituiti come parte civile, sono invece assistiti dall'avvocato Remo Lot.

Pochi minuti prima di entrare in sala operatoria il 72enne aveva avuto un malore improvviso. Subito erano stati chiamata la centrale operativa di Treviso Emergenza e una in una decina di minuti l'ambulanza del Suem 118 era già sul posto. Ma i tentativi di rianimare Silvestrini non avevano avuto successo e l'uomo perse la vita. La Procura aveva disposto il sequestro delle cartelle cliniche dell'imprenditore, della strumentazione e dei medicinali trovati in sala operatoria con lo scopo di accertare se il decesso fosse stato causato da qualche fattore interno al centro chirurgico di Spresiano o se si fosse trattato, invece, di un tragico malore capitato per puro caso pochi minuti prima dell'intervento.

Gli approfondimenti medici rivelarono che Silvestrini era affetto da una cardiopatia ischemica cronica che tra l'altro era stata la causa del precedente intervento chirurgico al cuore in cui erano stati applicati tre bypass. Secondo le indagini Biagi non avrebbe valutato adeguatamente le controindicazioni dell'intervento. Non solo: non avrebbe neppure informato il paziente dei rischi a cui l'imprenditore sarebbe andato incontro e non avrebbe neppure ottenuto il consenso ad eseguire l'operazione. La dose di anestetico iniettata a Silvestrini provocò una fibrillazione ventricolare che fu a sua volta la causa scatenante di un arresto cardiaco.