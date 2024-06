Muore travolto da un'auto, indagini archiviate dopo tre anni

Fu uno sguardo al cellulare mentre attraversava la strada la causa dell'incidente mortale che costò la vita a Paolo Enrico Sordi. Una distrazione che lo avrebbe portato a non accorgersi di una Toyota Yaris che lo avrebbe travolto. Sordi, un 62enne di origine romana ma residente a Genova, si trovava a in città ospite di alcuni conoscenti. A stroncarlo furono le ferite riportate nello scontro. Ricoverato in ospedale a Treviso in condizioni disperate, morì nove giorni dopo. L'inchiesta sull'incidente avvenuto la sera del 31 dicembre del 2020 in via Sant'Antonino portarono il guidatore della macchina, un 60enne, a essere accusato di omicidio stradale. Tre anni dopo i tragici fatti le indagini sono però finite con una archiviazione: la perizia cinematica avrebbe confermato che il pedone sarebbe sbucato all'improvviso, in mezzo alle vetture parcheggiate a lato strada, con gli occhi bassi sullo schermo dello smartphone. Il 60enne (difeso dall'avvocato Laura Mattucci), che procedeva entro i limiti di velocità, non avrebbe avuto il tempo materiale per frenare e impedire così il sinistro.

Il fatto era avvenuto poco prima delle 18 del Capodanno. La Toyota procedeva lungo via Sant'Antonino dalla stazione ferroviaria diretta verso la tangenziale. All'altezza del civico 88 e della fermata dell'autobus bivio via Emo l'impatto: il colpo era stato violentissimo e aveva travolto Paolo Enrico Sordi che era a piedi e, secondo la ricostruzione della polizia locale, stava attraversando la strada in un punto lontano dalle strisce pedonali dal marciapiede che costeggia le palazzine sarebbe sceso verso il centro della carreggiata, infilandosi tra alcune auto parcheggiate. Appena messo piede in strada era stato falciato dalla Yaris.

Inizialmente si è pensato che il guidatore non lo avesse visto a causa dei veicoli che ostruivano la visibilità. Dal suo racconto era emerso però il particolare del cellulare che avrebbe impedito alla vittima di accorgersi dell'arrivo dell'auto. L'investitore si era immediatamente fermato e aveva avvertito i soccorsi. Da subito le condizioni del 62enne erano parse disperate. L'impatto con il parabrezza lo aveva proiettato sull'asfalto e aveva battuto violentemente la testa e perso moltissimo sangue. Dopo nove giorni nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello il suo fisico si era arreso.