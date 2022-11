Controlli dei Nas in caseifici, salumifici e aziende alimentari: sequestrati 1,1 tonnellate di cibo

I militari hanno svolto controlli in 25 aziende in provincia di Treviso, nel bellunese e nel veneziano scovando 14 non conformità (cinque nella Marca). Inflitte multe per oltre 14mila euro. Sigilli a merce per un valore di circa 15mila euro

Quattordici tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327.000 euro e 23 imprese produttive e commerciali, il cui valore economico ammonta ad oltre 7 milioni di euro, sottoposte a chiusura o sospensione. Sono i risultati della campagna di controlli svolta in tutta Italia del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e del Ministero della Salute, dopo alcuni casi di intossicazione da Listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura (come i wuerstel), per verificare la corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale.

I controlli hanno visto impegnati anche i militari del nucleo Nas di Treviso che hanno controllato 25 aziende e rilevato 14 non conformità tra le province di Treviso, Belluno e Venezia. Nella Marca a finire nel mirino tre industrie alimentari, una latteria/caseificio e un salumificio. Sono state inflitte sanzioni per 14.500 euro: 10 per inadeguatezze igienico-strutturali, 5 per carenze igienico-sanitarie, 4 per la mancata attuazione procedure HACCP, 2 per inadeguate procedure HACCP e 1 per omessa rintracciabilità di prodotti alimentari).

Sequestrata dai carabinieri del Nas di Treviso, guidati dal comandante Giuseppe Mercatali, ben 1,1 tonnellata di alimenti per un valore di circa 15mila euro: metà di questi sono prodotti gastronomici senza nessuna indicazione di tracciabilità, l’altra metà semilavorati e finiti (impasto per pizzette, besciamella, pasta precotta, eccc) non conformi e non idonei al commercio ma tenuti in maniera difforme dalle previste procedure di autocontrollo. Non sono state riscontrate irregolarità in materia di listeria in provincia di Treviso.