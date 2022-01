Controlli dei Nas in venti Rsa delle province di Treviso, Venezia e Belluno

Sono 107 (il 20%) le Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia trovate "irregolari" sulle 536 ispezionate in tutta Italia dai carabinieri dei Nas durante le feste, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania e anche in periodi serali e notturni. Lo comunicano gli stessi Nas, che hanno sanzionato 52 persone per violazioni penali e 87 per illeciti amministrativi, per 80 mila euro, "riconducibili a carenze igieniche e strutturali, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, inosservanza delle misure anti-Covid, presenza di personale non qualificato e privo della prevista vaccinazione". I controlli hanno interessato anche le province di Treviso, Belluno e Venezia con una ventina di Rsa ispezionate ma senza irregolarità rilevate.