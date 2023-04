Mense ospedaliere e centri cottura controllati dai Nas: otto sanzioni emesse

Ha riguardato anche la provincia di Treviso la campagna di controlli straordinari del nucleo Nas dei carabinieri che ha monitorato in tutta Italia mense ospedaliere, centri di cottura per alimenti e servizi di catering alle strutture sanitarie. In provincia di Treviso le violazioni sono state di lieve entità: in nove strutture (tra cui il Ca' Foncello e i principali ospedali della provincia oltre a due servizi esterni) in otto sono state trovate irregolarità e inadeguatezze igienico sanitarie tra cui piastrelle rotte e non sostituite, vecchie zanzariere, pareti scrostate. Una denuncia è scattata per un estintore che non risultava revisionato. Non sono state inflitte multe ma soprattutto prescrizioni.

I militari del nucleo Nas di Treviso, coordinati dal comandante Giuseppe Mercatali, hanno svolto accertamenti in otto strutture della provincia di Venezia e in sei nel bellunese: nel primo caso trovare sei non conformità (otto sanzioni amministrative per 4mila euro, dovuti principalmente a due casi in cui è stata trovata sporcizia e gravi carenze igieniche e ad una violazione alla normativa Haccp), nel secondo altre quattro (con altrettante sanzioni amministrative, tre delle quali per inedaguatezze igienico stutturali e multe per 6mila euro).