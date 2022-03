Energia, inaugurato il primo Enel X Store del Veneto

Debutta in Veneto il primo Store di Enel X, la Business Line del Gruppo Enel che si occupa di innovazione per la transizione energetica, proponendo una gamma di prodotti e servizi alla persona e alla casa, sostenibili e accessibili a tutti, per risparmiare e rendere la vita di tutti i giorni più semplice ed efficiente.Il primo Enel X Store nella regione, aperto a Treviso in via Castellana 84/B, realizzato in sinergia con la Naga Green Energy, è stato presentato ufficialmente oggi, alla presenza, tra gli altri, delvicesindaco del capoluogo della Marca, Andrea De Checchi, di Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X Global Retail, e dell?imprenditore Antonio Salvati, titolare dell?Azienda Partner. L?Enel X Store di Treviso metterà in campopersonale specializzatocomposto da un team di circa 10 persone tra consulenti di vendita e tecnici installatori, per assistere i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e usufruire della loro posa in opera.

Ampio e completo il ventaglio delle proposte presenti nell?Enel X Store che spaziano da caldaie ad alta efficienza e climatizzatori a pompa di calore, in grado di assicurare un risparmio immediato anche del 45% in bolletta, a prodotti che abilitano la ricarica dei veicoli elettrici, fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento, che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili. L?Enel X Store si occuperà anche dell?installazione dei prodotti proposti e risponderà a tutte le esigenze di intervento grazie ai servizi di assistenza per la casadi Enel X. I clienti avranno infine la possibilità di acquistare i prodotti e servizi congiuntamente a un?offerta luce o gas dedicata di Enel Energia, che rimborsa l?importo pagato con un bonus in bolletta, nonché di usufruire dei servizi di pagamento Enel X Pay.

Questa apertura ? ha sottolineato Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X Global Retail? rientra nel piano di sviluppo di una rete di negozi che ci consentirà di essere ancora più vicini ai nostri clienti, diventando dei punti di riferimento a livello locale, a cui i cittadini potranno rivolgersi per ogni loro esigenza legata alla casa. Inoltre ? ha concluso Scognamiglio- rappresenta un?opportunità per creare nuovi posti di lavoro e sostenere la crescita dei piccoli imprenditori che costituiscono il cuore del tessuto economico, sociale e produttivo italiano e hanno un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese.

?Accogliamo con entusiasmo questa nuova apertura che sarà un punto di riferimento per il territorio ? ha dichiarato il vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi? Con Enel X stiamo peraltro collaborando sul fronte della mobilità sostenibile e siamo certi che questo nuovo Store sarà possibile non solo offrire un servizio al cittadino ma anche dare la possibilità di sensibilizzare e informare sulle opportunità offerte dalle energie rinnovabili, fondamentali per l?attuazione della transizione energetica ed ecologica. Nondimeno, consideriamo importante la creazione di nuovi posti di lavoro garantiti dal know-how e la solidità che da sempre caratterizzano il Gruppo Enel?.

?Abbiamo deciso di impegnarci sul progetto Enel X Store - haaffermato Antonio Salvati, titolare Naga Green Energy - perché ci consente di far crescere il nostro business, con la sicurezza di un rapporto stabile e continuativo con un?azienda come Enel X. Crediamo inoltre fortemente che i negozi Enel X Store siano un punto di contatto fondamentale per offrire ai clienti prodotti e servizi che consentono di rendere più efficienti le loro case e risparmiare, tematiche sempre più rilevanti in un periodo come quello che stiamo vivendo di caro bollette.

L?Enel X Store di Treviso sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: Lun- Ven9:30/13:00 - 15:00/19:00; Sab09:00/13:00.