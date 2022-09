Niente perizia psichiatrica per il sospetto autore dei roghi in Pescheria

Non ci sarà l'incidente probatorio a carico dell'uomo accusato della tentata violenza sessuale ai danni di una giovane, avvenuto a Treviso l'11 luglio scorso. La richiesta del legale, l'avvocato Antonella Picco, è stata infatti rifiutata. "Le cartelle cliniche che abbiamo prodotto - dice la Picco - di cui la più vicina nel tempo è del 2021, non sono state ritenute recenti. Quindi il mio assistito resta nel carcere di Belluno, dove è peraltro sottoposto a cure farmacologiche per la sua condizione mentale".

Il 50enne è l'uomo sospettato di essere il responsabile dei roghi avvenuti tra maggio e luglio nella zona della Pescheria, uno a spese dell'abitazione della famiglia proprietaria dell'osteria "Muscoli's" e l'altro ai danni del ristorante "Kimeia" di piazza San Parisio. E il 20 settembre comparirà davanti al gup Angelo Mascolo per l'udienza preliminare relativa ad uno dei tanti precedenti a suo carico, la detenzione di armi, proiettili ed esplosivi (tra cui anche due bomba a mano) trovati dal personale del Comune di Treviso nel suo garage nel 2020.

Una consulenza psichiatrica era già stata espletata su richiesta del pubblico ministero Anna Andreatta, titolare del fascicolo risalente a due anni fa e da cui sarebbe risultata una incapacità di intendere e volere. L'uomo, che vive di espedienti e risiede da solo in un appartamento ereditato dalla madre proprio all'Isola della Pescheria, sarebbe, stando alla documentazione medica, soggetto ad una forma di dissociazione personale e di una sindrome schizzofrenica che solo i medicinali prescritti dal servizio sanitario, che lui però non assume di propria volontà, riescono a tenere sotto controllo.

Non è escluso che il suo difensore inoltri nuovamente la richiesta per una consulenza psichiatrica in sede di udienza preliminare.