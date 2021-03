A Treviso l'anteprima nazionale del nuovo Nissan Qashqai

„A Treviso, durante il pomeriggio di ieri, si sono svolti due eventi importanti: l’inaugurazione della nuova concessionaria Borsoi e l’anteprima nazionale del nuovo modello targato Nissan. Il salone trevigiano, situato in via Castellana 39, è stato infatti scelto come unico spazio del Nord-est ad ospitare l’evento automobilistico.

Presso la sede di Treviso si potrà osservare il nuovo Nissan Qashqai dal 16 al 20 marzo e pre-ordinare la Premiere Edition (di cui verranno prodotti solo 1100 esemplari per il mercato italiano, caratterizzati da dotazioni tecnologiche tipiche delle vetture di fascia superiore), scoprendo così le due nuove motorizzazioni: il Mild Hybrid, che garantisce performance e massima efficienza, e il rivoluzionario e-POWER, che coniuga l’accelerazione istantanea tipica dei veicoli elettrici con i benefici e l’autonomia di una motorizzazione tradizionale. La visita, che sarà possibile prenotare online, avverrà nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Ulteriori sedi della Borsoi srl si trovano a Oderzo (via Plinio 5) e Musile di Piave (via Trestina 11).

Caratteristiche del nuovo Nissan Qashqai

Passo più lungo, nuovi cerchi da 20 pollici e linea di cintura più marcata per un aspetto più muscoloso e imponente

Nuovi interni, con il layout dei comandi più pulito e intuitivo

Alla base delle nuove tecnologie di Qashqai c’è la nuova piattaforma CMF-C dell’Alleanza.

Due nuovi propulsori elettrificati per una guida efficiente e dinamica

Come per le due generazioni precedenti, il design del nuovo modello è frutto dell’European Design Studio di Nissan a Londra. La terza generazione del crossover Nissan presenta tuttavia un aspetto più moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi. Possiede inoltre una linea di cintura più marcata e una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta.

Il profilo è più dinamico grazie ad una sola linea che disegna il frontale, unisce l’anteriore e il posteriore, collegandosi poi ai passaruota. Il tetto panoramico apribile, una caratteristica molto apprezzata sui modelli della generazione precedente, permette alla luce di penetrare nell’abitacolo, amplificando ulteriormente il senso di spazio degli interni. Connesso, confortevole e accogliente, l’abitacolo del nuovo Qashqai si presenta più elegante e pratico.

Il Nuovo Qashqai sarà disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T (con tecnologia mild hybrid) e, a fine anno, con l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, al suo debutto in Europa: una soluzione che offre l’accelerazione progressiva e lineare caratteristica dei veicoli 100% elettrici ma senza la necessità di ricarica, essendo dotata di un generatore elettrico integrato a bordo. Il motore benzina viene usato esclusivamente per generare elettricità, mentre le ruote sono azionate solo dal motore elettrico, massimizzando così l’efficienza dei consumi e riducendo le emissioni di CO2. Nissan ha infatti l’obiettivo di raggiungere, in Europa, il 50% delle vendite totali di tipo elettrificato entro il 2024.

Infine il nuovo modello offre molteplici configurazioni per adattarsi alle varie esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere – oltre alle due diverse motorizzazioni – fra due o quattro ruote motrici, cambio manuale a 6 marce o nuovo Xtronic.

Dati tecnici*

1.3-BENZINA MILD HYBRID ALiS 12V e-POWER (1.5-BENZINA) Man 6 m. Man 6 m. CVT 2WD 2WD 2WD/4WD e-POWER Potenza CV (kW) 140 (103) 158 (116) 190 (140) Coppia Nm 240 260 270 330 Trazione 2WD 2WD 2WD / 4WD 2WD Lunghezza mm 4425 (+35) Altezza mm 1635 (+10) Larghezza mm 1838 (+32) Passo mm 2666 (+20)

*Valori in attesa di omologazione finale.

“