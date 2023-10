Litiga con il cliente e non presenta Appello, nei guai noto avvocato

Perdere una causa in Tribunale è una cosa che succede. Tanto poi ci sono i "tempi supplementari", ovvero i ricorso in Corte d'Appello, un processo tutto nuovo che permette a volte di sovvertire l'esito del primo. Ma in questo caso la squadra non è neppure scesa in campo. E l'arbitro, ovvero le regole dell'Ordine degli avvocati, ha sventolato un cartellino che, per il prosieguo della carriera di questo noto avvocato penalista del Foro trevigiano, potrebbe significare anche una lunga squalifica, se non proprio la radiazione. Il professionista 60enne si trova infatti a giudizio (con il rito immediato) accusato del reato di infedele patrocinio nei confronti di un cliente nei cui confronti si è "dimenticato" di presentare appello. Il processo all'avvocato ci sarà il prossimo 10 gennaio.

La vicenda ha, nelle ipotesi dell'indagine condotta dal pubblico ministero Daniela Brunetti, dell'incredibile. Nel 2018 il legale, che ha lo studio nel capoluogo, assisteva un uomo sottoposto a procedimento perché accusato di una bancarotta fraudolenta. La sentenza del processo di primo grado era stata negativa e l'imputato veniva condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione. A gennaio del 2019 il cliente riceve l'ordine di esecuzione del dispositivo, rispetto al quale peraltro non era stata presentata neppure la domanda di una pena alternativa. Il presunto "bancarottiere" scopre insomma di essere atteso dal carcere perché la sua sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.

Inferocito l'uomo si reca nello studio dell'avvocato che, di fronte alla vibranti proteste del suo assistito, risponde: "Mi stai sulle scatole, non hai pagato la parcella. Io non faccio le cose a gratis". Insomma, quella del difensore apparirebbe come una vera e propria ritorsione per questioni economiche, una "trappola" che sarebbe scattata per “vendicarsi” di un cliente che non avrebbe saldato la parcella. Quello che però il 60enne non sapeva è che la conversazione viene registrata interamente dall'altro. Che così, prove alla mano, va in Procura e sporge la querela.

Con il processo (in cui sarà difeso dal collega Vincenzo Arcidiacono) nei suoi confronti è scattata anche l'indagine dell'Ordine. Che, in caso di condanna definitiva, potrebbe far partire una pesante sanzione fra cui anche la radiazione dall'albo.