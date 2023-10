Avvocato non presenta Appello per il cliente, il procedimento disciplinare si è già concluso

Un rimprovero, anzi un "buffetto". Così si è già chiuso il procedimento davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine regionale degli avvocati aperto nei confronti del noto avvocato penalista, un 60enne con lo studio a Treviso, che si sarebbe rifiutato di presentare il ricorso in Appello per un cliente che aveva rimediato, in primo grado, una condanna a 3 anni e 6 mesi per bancarotta. «Una sanzione di ammonimento - spiega Vincenzo Arcidiacono, l'avvocato del legale in questione - che è arrivato per il contesto generale dei rapporti tra il professionista e l'assistito ma non per il fatto contestato. Infatti non c'è la prova che l'uomo abbia mai firmato l'incarico per presentare il ricorso al secondo grado di giudizio, per quanto fosse stato ampiamente avvisato».

Si ridimensiona insomma il caso, che ha suscitato grande clamore soprattutto nel Foro di Treviso: molti avvocati infatti non sapevano nulla del processo, che inizierà il prossimo 10 gennaio, né del procedimento disciplinare al loro collega e hanno appreso la notizia ieri, 10 ottobre, proprio grazie a TrevisoToday. La vicenda era avvenuta nel 2018 ed era relativa ai rapporti intercorsi fra il legale e l'assistito che era stato condannato a quasi 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. A gennaio del 2019 il cliente aveva ricevuto l'ordine di esecuzione del dispositivo, rispetto al quale peraltro non era stata presentata neppure la domanda di una pena alternativa. Il presunto "bancarottiere" avrebbe insomma scoperto di essere atteso dal carcere perché la sua sentenza non era stata appellata ed era passata in giudicato.

«Il procedimento disciplinare -spiega l'avvocato Arcidiacono - era stato aperto a gennaio del 2019 e si è concluso nel febbraio del 2022, dopo che era stato emesso il decreto di giudizio immediato da parte della Procura di Treviso. Sentite le parti il Consiglio di Disciplina ha deciso di non accogliere la doglianza sul mancato appello semplicemente perché, pur avvisato, l'assistito del mio cliente non aveva firmato il mandato affinché venisse promosso il ricorso. Il professionista ha chiuso le proprie pendenze "deontologiche" con un ammonimento per essere andato in escandescenze a causa del comportamento dell'uomo, che tra l'altro non aveva neppure pagato la parcella relativa la primo processo. Ma comunque l'ammonimento è stato a sua volta appellato di fronte al Consiglio nazionale».

Il cliente dell'avvocato si era presentato nello studio dell'avvocato una volta ricevuto l'ordine di esecuzione della sentenza. E di fronte alla sue vibranti proteste il legale avrebbe risposto: «Mi stai sulle scatole, non hai pagato la parcella. Io non faccio le cose a gratis». Quello che il professionista non sapeva è che la conversazione era stata registrata interamente dall'altro. Che così, prove alla mano, era andato non solo all'Ordine ma anche in Procura e aveva sporto la querela.

Quegli audio sono stati oggetto del procedimento davanti all'organo di disciplina e sono stati ritenuti “sconvenienti” e non appropriati da un punto di vista deontologico. Ma per "l'appello non fatto" non è stata presa alcuna misura. Un segnale che anche il processo penale, in cui il 60enne deve difendersi dal reato di infedele patrocinio, potrebbe finire con una sentenza di assoluzione piena.