Non rispetto il divieto di avvicinamento ai genitori, 29enne patteggia due mesi

Dopo che era stata arrestata, lo scorso 3 dicembre, a suo carico era stata emessa la misura cautelare del non avvicinamento ai genitori che l'avevano denunciata per maltrattamenti. Lei, una ragazza di 29 anni, finita nei guai per avere perseguitato madre e padre almeno dalla scorsa primavera, era finita a vivere in strada. Così ieri sera si è presentata nella sua casa, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, suonando insistemente il campanello e gridando. «Non avevo nulla, volevo 40 euro per andare avanti» avrebbe detto ai poliziotti intervenuti sul posto. La donna, paziente del centro di salute mentale, conosciuta al Sert e a cui è stato anche dato anche un amministratore di sostegno, era stata nuovamente arrestata per violazione della misura cautelare. Oggi 15 dicembre, difesa dall'avvocato Antonella Picco, è comparsa davanti al giudice e ha patteggiato un pena di due mesi - ovviamente sospesa - ed è stata rimessa in libertà.

La 29enne, che per i maltrattamenti tornerà in tribunale a gennaio, è vittima dell'abuso di sostanze. Per avere i soldi che le servivano a comperare gli stupefacenti avrebbe anche fatto la prostituta. Smessa "la vita" avrebbe preteso il denaro dalla famiglia e ogni volta che i genitori tentavano di ribellarsi alle sue pretese per loro erano dolori: sarebbero scattate infatti aggressioni fisiche e altri gesti di arbitrio. L'ultimo pestaggio sarebbe avvenuto domenica 3 dicembre. Nel corso dell'aggressione avrebbe sferrato un pugno al volto della madre, facendole sanguinare il naso, poi l'avrebbe trascinata per i capelli giù dal letto. Il padre sarebbe stato a sua volta malmenato a calci e pugni e quando ha preso lo smartphone per chiedere aiuto sarebbe stato stato colpito alla testa con lo stesso cellulare.