Esce di strada a bordo della sua auto, grave una 25enne

Proveniva da Eraclea mare e, viaggiando a velocità sostenuta, non si sarebbe accorta della presenza di una rotatoria. L'auto, una Golf 7, si è impennata sul cordolo e dopo un volo spaventoso è atterrata centrando in pieno un albero posto lateralmente sulla sinistra in un campo vicino. Sarebbe questa la dinamica di un incidente accaduto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio a Caorle. Alla guida dell'automobile c'era una 25enne trevigiana, lavoratrice stagionale, che è rimasta ferita in modo grave in un sinistro accaduto alla periferia di Caorle, all'altezza dell'ingresso di Duna Verde. È ricoverata a Mestre, all'ospedale dell'Angelo, in prognosi riservata. Passeggeri dell'auto anche un'altra donna (ricoverata all'ospedale di San Donà) e due uomini, tutti di giovane età. Le due ragazze, le più serie tra i feriti ed entrambe alle prese con svariati politraumi, non sono comunque in pericolo di vita.