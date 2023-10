Passa nove mesi in carcere da innocente, risarcito con 200 euro al giorno

Aveva trascorso nove mesi in custodia cautelare nel carcere di Santa Bona, accusato di una tentata rapina ai danni di una studentessa 16enne. Ma Mirco Tonetto, 45enne residente a Treviso, era innocente. A sua discolpa, nell'udienza conclusiva del processo, ci furono proprio le parole della presunta vittima: «Forse - disse - voleva semplicemente aiutarmi ma io l'ho frainteso». Il difensore, l'avvocato Roberta Canal, aveva presentato la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, denaro che il legale aveva quantificato in poco più di ventimila euro. Poi è arrivata la decisione della Corte d'Appello di Venezia: per quei 270 giorni Tonetto è in credito con lo Stato non di 75 ma 200 euro. Il che porta il conto a 54 mila euro.

Il 45enne era stato arrestato il 16 aprile del 2021. L'accusa era grave: tentata rapina aggravata ai danni di una giovane studentessa di 16 anni che stava rientrando da scuola. L'uomo, che viveva di lavori saltuari e abitava all'interno di una roulotte di sua proprietà da quando, un anno e mezzo prima, era uscito dal carcere dove era stato recluso per spaccio di stupefacenti, aveva incrociato in bicicletta la studentessa che, sempre in bici, stava andando verso l’incrocio delle Stiore per tornare a casa, lungo la pista ciclabile che dalla Feltrina va verso direzione Monigo.

Secondo le accuse della Procura, che ne aveva chiesto la condanna, con un gesto repentino il 44enne avrebbe spinto la ragazzina facendola cadere a terra. Poi, una volta appoggiata la sua bicicletta sulla rete che delimita il parcheggio di una tappezzeria, avrebbe provato a rapinarla: facendo finta di darle una mano a rialzarsi avrebbe iniziato a strattonarla per cercare di sfilarle la borsa che portava a tracolla. Proprio in quel momento sarebbe passata nella zona una gazzella dei carabinieri che, attirata dalle urla della 16enne, era intervenuta ed aveva operato il fermo.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia che aveva seguito l'udienza di convalida, Tonetto aveva ripetuto al giudice delle indagini preliminari Marco Biagetti ciò che aveva già detto ai militari dell'Arma, cioè che sarebbe andato a sbattere contro la giovane perché si era distratto. «Ma quale rapina - erano state le sue parole - io sono solo sceso dalla bici solo per aiutarla. Ho visto la ragazza caduta e mi sono fermato per prestare soccorso dal momento che era finita a terra e sembrava ferita. Ma non c'è stato nessun tentativo di rapina, non ho messo le mani dentro alla sua borsa, non ne avevo motivo. Ho visto i carabinieri che erano sopraggiunti richiamati dalle sue urla e a quel punto non sono andato via per non trovarmi addosso una imputazione di omesso soccorso».

Ma il gip, anche considerati i suoi precedenti, non gli aveva creduto. E Tonetto era finito dietro le sbarre del carcere di Treviso per nove lunghi mesi. Poi, nell'udienza conclusiva, il colpo di scena: la sedicenne, che prima si era detta certa che il 45enne volesse rapinarla, fa marcia indietro. E dice che, per lo spavento, si è probabilmente sbagliata. E l'uomo fu assolto. Ora si attende solo il documento dal ministero della Finanze che proceda alla liquidazione. E' passato più di un anno dalla pronuncia della Corte d'Appello ma ancora non è arrivato nulla.