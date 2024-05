Male di vivere, 84 suicidi in un anno nella Marca: «Servono aiuti e supporto»

Inizierà venerdì 24 maggio la seconda edizione del corso di formazione "L'intervento di postvention d’emergenza", servizio di supporto a chi ha perso persone care per cause violente (suicidi, omicidi e incidenti). Lo scopo è quello di promuovere una sana elaborazione del lutto e fare prevenzione sul tema.

Martedì 14 maggio la presentazione dell'iniziativa alla presenza del direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, del direttore del Dipartimento di salute mentale, Carola Tozzini, del dottor Stefano Sanzovo psichiatra e membro del Tavolo provinciale per la Prevenzione dei gesti suicidari, del dottor Francesco Rocco, presidente della Rete di Malachia, e del dottor Luigi Colusso, fondatore del Tavolo provinciale e dei gruppi d’aiuto sulla postvention. Visto il successo ottenuto dalla prima edizione avviata a Treviso nel 2021, il corso sarà replicato quest'anno nel territorio di Pieve di Soligo, con l’obiettivo di formare un team di professionisti esperti, su base volontaria, di varie aree professionali, in grado di intervenire in tempi brevi sul luogo dell’evento una volta allertati Suem e forze dell'ordine. Il Servizio risponderà alle necessità dei sopravvissuti alle morti di persone care per cause violente, suicidi in primis, al fine di promuovere una sana elaborazione degli eventi e fare prevenzione.

I numeri

«I dati sono elevati e preoccupanti in provincia di Treviso - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Benazzi -. Solo nel 2023 ci sono stati 84 suicidi, di cui 62 uomini e 22 donne. Riproporre quest'anno il corso di formazione ha lo scopo proprio di provare a ridurre questi numeri. Le morti violente (suicidi e incidenti stradali) restano la causa di morte principale tra i giovani nella fascia d'età tra i 15 e 29 anni. Inoltre su 100 casi di suicidio, a livello nazionale, solo 20 in media sono dovuti a disturbi mentali, tutti gli altri casi di suicidio hanno all'origine traumi da cui non si vede via di fuga. Il numero telefonico di supporto attivato dalla Regione Veneto nel 2012 ha ricevuto 15mila telefonate da parte di cittadini in difficoltà e con istinti suicidi. Un ulteriore aiuto per chi dovesse sentirsi in difficoltà è la Rete di Malachia, il cui numero di supporto telefonico è il 3884242569».

Le morti per cause violente, come il suicidio, l’omicidio e gli incidenti stradali, hanno alcune caratteristiche comuni, a cominciare da trauma per i sopravvissuti e necessità di superare lo stigma che accresce le difficoltà di far fronte ai bisogni immediati, pratici, relazionali, emozionali, individuali e familiari. Eventi che influiscono negativamente anche sulla comunità perché, in certi casi possono generare sospetti, accuse, giudizi, acuendo i conflitti e lacerando il contesto sociale. Nei sopravvissuti questi eventi lasciano ferite profonde, si tratta di traumi importanti e difficili da affrontare, in relazione ai quali il Tavolo Provinciale ha riconosciuto il bisogno di interventi tempestivi, di breve durata e del tutto distinti dai successivi interventi psicoterapeutici: interventi di postvention che risultano efficaci per le necessità immediate dei sopravvissuti e facilitano il successivo ricorso ai percorsi per l’elaborazione del lutto. L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata da tutti i presenti in quanto riuscirà, da un lato, a intercettare possibili segnali di disagio e, dall’altro, a offrire supporto ai sopravvissuti, ma anche alla collettività, che da queste tragedie viene segnata e ferita.

Il corso

Il corso di formazione, organizzato dall’Ulss 2 in collaborazione con il Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari, rende disponibili 50 posti. Possono parteciparvi gratuitamente i dipendenti dell’Azienda sanitaria e, con un contributo di 80 euro, persone con esperienza lavorativa nel campo della sanità, dell’assistenza sociale (compresa quella spirituale, religiosa e forme di volontariato), delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Sono previsti tre moduli costituiti da tre incontri ciascuno, con orario 15-18.

Lutto, trauma, elaborazione della perdita, percorsi ed esiti

Suicidio e salute mentale: tentativi di suicidio e altri eventi violenti

Scuola, minori, adolescenti. Le risorse del territorio

Il 24 maggio, come da programma, il corso verrà presentato con un primo incontro pomeridiano nella sala Monsignor Dal Col del Centro Conferenze Ulss 2 di Conegliano, alle 15, e contestualmente verranno aperte le iscrizioni attraverso il portale aziendale TOM. La formazione inizierà il 23 settembre e terminerà l’11 novembre 2024. Una volta concluso il corso i partecipanti entreranno a far parte del Team dedicato e formato per interventi di postvention.