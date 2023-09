Febbre Dengue, c'è un nuovo caso di contagio

Un nuovo caso di febbre del Dengue si è registrato a Treviso, a Fiera in via Giovanni Battista Canal. L'infezione, come riporta La Tribuna di Treviso, sarebbe stata contratta da un residente in seguito ad un recente viaggio all'estero. Ieri il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato l’ordinanza urgente per intervenire subito a tutela della salute e dell'igiene pubblica in cui si prescrive che tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte nella zona dovranno permettere l’accesso degli operatori chiamati alla disinfestazione nelle aree private e pubbliche del quadrante.

Si opererà con la stessa procedura adottata a inizio agosto quando l’Ulss 2 segnalò un contagio da Dengue in via Capitelle –zona San Pelajo – facendo scattare le operazioni di disinfestazione in orario pomeridiano e serale in tutta la zona interessata dal contagio. L’amministrazione comunale raccomanda di chiudere le finestre durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida, da parte della ditta, sia nelle arre pubbliche private, oltre a raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida; e tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili.

Il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Treviso ha gestito negli ultimi mesi 5 casi di Dengue e 15 di West Nile. I trevigiani colpiti da Dengue sono tutti turisti di rientro da Paesi tropicali di Africa, Asia e America Latina, dove la malattia è endemica. La Dengue consiste in una febbre accompagnata da mal di testa acuto, dolori attorno agli occhi e alle articolazioni, vomito e irritazioni della pelle.