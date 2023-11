A processo per aver occupato ex provveditorato, il difensore presenta una questione costituzionale

"La didattica on line non è diritto allo studio" e "torniamo alla scuola in sicurezza, stanziamenti subito: la scuola si cura". Sono queste alcune delle parole d'ordine con cui, il 22 gennaio del 2021 (in periodo pandemico) alcuni aderenti al collettivo Django e l Coordinamento degli Studenti Medi di Treviso, occuparono i locali dell'ex Provveditorato di Treviso, nel quartiere di San Pelajo a Treviso, di proprietà della Provincia di Treviso. Secondo la denuncia i giovani avrebbero sarebbero entrati attraverso una porta dotata di maniglione antipanico che avevano sfondata e a cui era stata spalancata la grata di chiusura. Per quei fatti oggi sei persone sono comparse dinanzi al giudice Gian Luigi Zulian per rispondere del reato di invasione di edifici, aggravata dal fatto di aver compiuto il gesto in più di 5 individui. Si tratta della 32enne Gaia Righetto, portavoce del collettivo, del 22enne Tommaso Pizzolon, della 39enne Marta Carraro, del 35enne Ruggero Sorci e del 39enne Nicola Vendraminetto, tutti difesi dall'avvocato Giuseppe Romano.

Il difensore ha presentato al giudice una questione preliminare di costituzionalità: la pena per l'invasione di edifici è stata infatti portata dal recente decreto "anti rave", voluto dal governo Meloni, ad un minimo di quattro anni in presenza della aggravante relativa al numero di persone. "Un provvedimento abnorme - spiega l'avvocato Romano - che non mette in relazione il fatto in sé, cioè la gravità degli atti commessi, con la pena detentiva e che ha il solo valore di rappresentare, attraverso una intensificazione sanzionatoria, un elemento di dissuasione. Ma così si passa da una pena di pochi mesi, o addirittura una semplice ammenda, a considerare l'invasione di terreni alla stregua di reati dal disvalore sociale molto più pronunciato. Per questo abbiamo sollevato in via preliminare la questione di legittimità costituzionale". Il giudice si è riservato e deciderà se inoltrare la materia alla Consulta alla volta della prossima udienza, che si terrà il 14 gennaio del 2024.