Omicidio di Varago, sì del giudice: per Elia Fiorindi il processo sarà in abbreviato condizionato

Elia Fiorindi verrà giudicato con il rito abbreviato, condizionato alla visione completa del video degli ultimi istanti di vita di Aymen Adda Benameur, il 17enne colpito a morte da due coltellate inferte dal 18enne Fiorindi l'11 maggio scorso a Varago di Maserada in seguito a quella che sarebbe stata una discussione per la droga. Lo ha deciso oggi 11 gennaio il gup Piera De Stefani che nel corso della prima udienza del processo (in immediato in camera di consiglio) ha deciso di accogliere la richiesta dei difensori del giovane italiano (uscito dal carcere il 22 di dicembre e posto ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico), gli avvocati Fabio Crea e Luigi Torrisi.

Alla richiesta si erano opposti i legali della famiglia di "Alge", gli avvocati Fabio Capraro e Luciano Meneghetti. Il pubblico ministero ha ottenuto che nel corso del procedimento venga sentito il consulente della Procura che aveva esaminato i video e il detective privato della difesa. L'udienza, durata circa due ore e mezza, si è conclusa con momenti di forte tensione: "Mio figlio è sottoterra e invece Fiorindi ride" ha sbottato il padre della vittima, calmato dai presenti e da un carabiniere. Fiorindi, cui non sono state contestate le aggravanti e quindi eviterà l'ergastolo: potrà contare anzi su uno sconto di pena pari ad un terzo della condanna. A questo potrebbe aggiungersi un ulteriore "bonus" di un sesto se i suoi legali dovessero rinunciare, in caso di condanna, al ricorso alla Corte d'Appello.

I nuovi elementi di prova che Crea e Torrisi avrebbero introdotto nel processo riguardano il video integrale che riprende tutta la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte di Aymen. Riassunti dalla dichiarazioni del comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri Giovanni Mura (oggi in servizio a Modena): "L’impianto (di video registrazione, n.d.r.) ha consentito di immortalare quei momenti e l’analisi della loro visione conferma in toto quanto dichiarato dal Fiorindi al pubblico ministero(…) improvvisamente Adda afferra Fiorindi per il colletto del giubbotto con la mano sinistra e con la destra gli sfiora, forse appoggia, un coltello sul viso o sul collo. Di seguito Adda abbassa la mano destra e tiene il coltello stretto nel pugno e con la lama rivolta all’indietro, mentre con la sinistra tiene vicino a sé il Fiorindi costringendolo a subire quelle che paiono delle minacce verbali. Il linguaggio del corpo dei due depone effettivamente per una aggressione di Adda nei confronti dell’altro allo scopo di rapina (…) Ad un tratto si nota Fiorindi infilare la mano destra nella tasca anteriore destra del giubbino e, dopo alcuni istanti, estrarne un coltello e sferrare quattro fendenti in rapidissima successione (…)”.

I frame, che sono già parte del fascicolo di indagine e sono stati sottoposti a una consulenza tecnica da parte di un perito, confermerebbero insomma che il 18enne avrebbe agito come reazione ad un presunto tentativo di rapina da parte dell'altro, che avrebbe voluto impossessarsi di un panetto di hashish che Fiorindi aveva con sé quando avrebbe dato appuntamento al ragazzo di origine algerina probabilmente per vendergliela.

Il coltello che sarebbe stato utilizzato dal 17enne non è mai stata ritrovato, così come sembra essere scomparso nel nulla anche il telefonino del giovane studente dentro a cui potrebbero essere nascoste le vere ragioni per cui quel pomeriggio "Alge" si trovasse a Varago. I difensori di Elia Fiorindi (oggi presente in aula) puntano ad una riqualificazione dell'imputazione di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Le prossime udienze ci saranno il 9 aprile e l'11 maggio.

«Aymen non c'è più ma rimane sempre nel mio cuore - ha detto la madre prima che iniziasse l'udienza - mio figlio era la mia prima felicità, il figlio che ho avuto quando avevo 18 anni, sono cresciuta con lui. Quando lo hanno ucciso è come se avessero ucciso anche me».

«Mi ha dato molto fastidio che il responsabile della morte di mio figlio abbia passato le feste a casa sua - spiega invece il papà di Adda - invece il mio primogenito è sotto terra. Dal processo mi aspetto solo giustizia, niente di più e niente di meno».