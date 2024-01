Franco Battaggia in carcere, il Procuratore: «Sventato il rischio di fuga»

«Precisi e concordanti gli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini, corroborati dalle risultanze della consulenza medico-legale che ha reso più certa la nostra ricostruzione dell'omicidio». Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Treviso Marco Martani commentando il fermo di Franco Battaggia, 77enne imprenditore di origini veneziane, che oggi 16 gennaio è stato colpito da una misura cautelare di carcerazione in relazione all'assassinio di Anica Panfine, la 31enne romena ritrovata morta nelle acque del fiume Piave, in località "Palazzon" a Spresiano, la mattina di domenica 21 maggio del 2023.

«Il provvedimento - ha spiegato Martani - è stato preso in virtù del rischio più che concreto di fuga da parte dell'indagato. Le prove a nostra disposizione sono univoche, rese più stringenti dagli esiti della relazione autoptica finale che ha evidenziato come Anica sia stata stata colpita più volte a livello della nuca e poi soffocata mentre era in preda da una intossicazione acuta da cocaina. Battaggia è l'ultima persona ad averla vista viva il 18 maggio, questo per noi rappresenta un gravissimo elemento indiziario».

Nei confronti del "re del pesce", attualmente recluso nel carcere di Santa Bona, ci sarà nei prossimi giorni l'udienza di convalida del fermo e l'interrogatorio di garanzia che si terrà di fronte al gip Carlo Colombo. In quella occasione il 77enne potrebbe decidere di parlare contrariamente a quanto fatto quando, la scorsa estate, gli inquirenti lo avevano convocato in Procura per un interrogatorio in cui si era però avvalso della facoltà di non rispondere.