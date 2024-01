Delitto di Arcade, sabato il presunto killer di Anica davanti al giudice

Nella mattinata di domani 20 gennaio Franco Battaggia comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Carlo Colombo per l'udienza di convalida del fermo avvenuto martedì 16 gennaio in relazione all'uccisione di Anica Panfile, la 31enne di origine romena ritrovata cadavere il 21 maggio scorso. Il suo corpo senza vita era stato scorto da un pescatore in un'ansa del fiume Piave a Palazzon di Spresiano.

Il 77enne imprenditore di origine veneziana, titolare della nota pescheria "El Tiburon", è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Anica sarebbe stata uccisa nel pomeriggio del 18 maggio al termine di quella che, per gli investigatori, sarebbe stata una violenta lite e l'assunzione da parte dei due di cocaina; poi il killer l'avrebbe trasportata fino a Lovadina dove sarebbe stata gettata nelle acque di un canale che sfocia sul Piave. La sera dell'assassinio un furgone del tutto simile ad uno in uso a Battaggia (in realtà sarebbe stata presa anche la targa) è stato ripreso da una telecamera di video sorveglianza poco lontano dal punto in cui il cadavere sarebbe stato gettato. Questo particolare e altri elementi indiziari a carico del "re del pesce" saranno oggetto dell'interrogatorio di garanzia. Ma è probabile che Battaggia decida di avvalersi della facoltà di non rispondere.