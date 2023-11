Omicidio di Spresiano, forse Anica è stata uccisa per errore

Bisognerà attendere almeno fino alla fine del mese di novembre prima che venga depositata la relazione finale sull'esame autoptico effettuato sul corpo di Anca Panfile, la 31enne di origine romena, trovata morta lo scorso 21 maggio su ansa del fiume Piave. Il patologo veneziano Antonello Cirnelli ha infatti chiesto una ulteriore proroga (la seconda) prima di consegnare la perizia nelle mani del sostituto procuratore Valeria Peruzzo. Il post mortem ha evidenziato che la donna, che si presume essere stata uccisa, avrebbe prima subito un forte trauma alla testa - un colpo sferrato con un oggetto contundente rotondeggiante che gli avrebbe provocato lo sfondamento di uno zigomo, e poi sarebbe stata soffocata come confermerebbero le microlesioni ritrovate sulle labbra, segni tipici di una morte per asfissia.

Secondo il Procuratore della Repubblica Marco Martani permane però il dubbio sulle esatta dinamica del fatto: e cioè uno dei quesiti a cui dovrà rispondere Cirnelli è anche se Anica sia stata uccisa con lo volontà di farlo o se la sua morte sia l'esito di un "pestaggio" finito in tragedia. Il capo dei magistrati trevigiani ha inoltre confermato il ritrovamento da parte del Ris dei carabinieri di Parma di tracce liquido biologico attribuibili alla 31enne nella casa di Franco Battaggia, il 76enne unico indagato - a piede libero - per il suo presunto assassinio. "Ma - dice Martani - si tratta di quantità di materiale talmente piccola da non permettere, in questo momento, di identificarne l'origine, se cioè si tratta di saliva, sudore, altri liquidi corporei oppure di sangue. L'esiguità dei ritrovamenti sarebbe anche dovuta ad un tentativo di "lavaggio" che però, al momento, non è un elemento ritenuto fondamentale dato che i rilievi sono avvenuti a circa dieci giorni dal fatto".

Battaggia, proprietario della pescheria "El Tiburon" di Spresiano fino a novembre del 2022 dove Anica avrebbe lavorato prima di trovare occupazione come aiuto cuoca presso la mensa di una casa per anziani gestita dal'Israa, secondo gli inquirenti sarebbe l'ultima persona ad aver visto viva la romena. Del resto era stato lo stesso "re del pesce" ad ammettere di averla vista il giorno della sua scomparsa, avvenuta il giovedì antecedente al ritrovamento del cadavere.

Nel racconto che l'uomo aveva fatto agli inquirenti era emerso che il 76enne avrebbe prelevato Anica dal suo posto di lavoro a Treviso. "Dovevo darle il Cud relativo all'anno scorso quando era dipendente della mia pescheria - aveva detto Battaggia - poi verso le 16,30 l'ho riaccompagnata verso il centro del paese dove doveva vedere una persona, che però non so chi sia. Lei frequentava ancora casa mia, veniva di tanto in tanto per fare dei piccoli lavori domestici". Ma le carte che sarebbero dovute servire per la denuncia dei redditi non sono mai state trovate, così come è scomparso il telefonino personale e soprattutto il denaro che Battaggia sostiene di averle dato. "Mi aveva chiesto 10 mila euro – aveva sostenuto - io quella cifra non l'avevo e gliene ho dati la metà a titolo di regalo. Sembrava preoccupata per alcune questioni economiche, l'ho voluta aiutare".