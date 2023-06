Omicidio di Anica, forse il segreto sulla morte è nelle sue scarpe da ginnastica

Nelle scarpe che Anica indossava nelle ore in cui fu uccisa c'è forse la chiave per risolvere il mistero sulla sua morte. Per questo gli inquirenti che stanno lavorando al "giallo" della 31 romena, il cui corpo senza vita è stato ritrovato domenica 21 maggio sul greto del Piave a Spresiano, hanno proceduto al sequestro e all'invio delle calzature al Ris di Parma. Il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, che la settimana scorsa ha svolto il sopralluogo presso la casa di Franco Battaggia, 76enne per ora unico indagato (a piede libero) per l'omicidio della donna, analizzerà le tracce presenti soprattutto nelle suole, mettendole anche a confronto quanto rilevato nella casa di Arcade del "re del pesce".

La convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero Valeria Brunetti ha riguardato anche la felpa, la canotta rossa e della biancheria intima che Anica aveva indosso quel 18 maggio, quando sparì nel nulla. Si cercano elementi che permettano di risalire al Dna dell'assassino, come del sangue perso dal killer durante l'aggressione e capelli e peli che potrebbero essere finiti negli abiti della vittima. Il compagno, Luigino De Biasi, quel giorno avrebbe tentato di mettersi in contatto con lei dal pomeriggio ma alle 16,30 il telefonino della Panfile risultava spento tanto da non ricevere neppure i messaggi whatsapp che l'uomo, non vedendola tornare a casa in via Ronchese a Treviso, le aveva mandato.

Franco Battaggia, ex primula rossa della mala veneta e titolare della pescheria "El Tiburon" di Spresiano, dove Anica ha lavorato fino al novembre dell'anno scorso, avrebbe dovuto rispondere alle domande del pubblico ministero nel corso dell'interrogatorio programmato per lunedì scorso. Ma ha preferito avvalersi della facoltà di non dire nulla. Lui sarebbe stato, secondo gli investigatori, l'ultima persona a vedere vive la 31enne, tanto che i sospetti della Procura si sono addensati su di lui, a cui martedì sono stati anche sequestrati quattro telefoni cellulare, una chiavetta "pendrive", il disco fisso di un personal computer e un portatile lap top.

Nelle dichiarazioni spontanee rilasciate ai carabinieri Battaggia avrebbe detto di aver prelevato la 31enne a Santa Bona alla fine del turno di lavoro in una mensa dell'Israa e di essere andato con lei nella casa di Arcade dove avrebbe dovuto darle il Cud per la dichiarazione dei redditi. Al termine di quel breve incontro le avrebbe dato un passaggio in macchina verso il centro del paese dove la Panfile si sarebbe dovuta incontrare con una persona che però Battaggia non sa chi sia. «Era preoccupata per questioni economiche, mi aveva chiesto 10 mila euro e io gliene ho dato la metà». Ma di quello spostamento non ci sarebbero riscontri.

Nei giorni scorsi è stato risentito anche il proprietario del negozio di biciclette di Arcade che avrebbe visto, sempre nel pomeriggio del 18 maggio, Anica salire su una macchina. L'uomo l'avrebbe riconosciuto dalla canotta che indossava e, secondo quanto è trapelato, avrebbe riferito circostanze "interessanti" alla ricostruzione delle ultime ore della donna.